Künstliche Intelligenz in Neuss Stadt lässt Chatbot auf CDU-Anfrage zur künstlichen Intelligenz antworten

So wird zwar behauptet, es komme ein Chatbot in der Stadtverwaltung zum Einsatz, der Fragen von Bürgern automatisch bearbeitet (was die Mitarbeiter entlaste), dies ist jedoch nicht der Fall. „Ein Beweis dafür, dass wir sehr sensibel mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz umgehen müssen“, sagte Bürgermeister Reiner Breuer.