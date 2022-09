Ausstellung auf Schoss Reuschenberg : Im Doppelpack – die Arbeiten von drei Künstlerpaaren

Neuss Kunstfreunde aufgepasst: Kommenden Sonntag, 4. September, wird von 12 bis 17 Uhr eine höchst gelungene Ausstellung auf Schloss Reuschenberg eröffnet. Geladen sind drei Künstlerpaare. Ein Ausblick.

Die Exponate werden nicht im Schloss gezeigt, sondern in dem ehemaligen Schulgebäude in unmittelbarer Nähe des Schlosses, und das ist auch gut so: Große Fenster, wie es sie in einem Schloss so nicht gibt, machen die großen Räume angenehm hell. Der Verein „Wurzeln und Flügel“ zeigt jetzt unter anderem Werke von Petra Ellert und ihrer Tochter Paula Ellert. Petra Eller arbeitet gerne auch mit Strom, der Licht schafft oder Bewegung. Man sollte sich nicht erschrecken, wenn der Mann, der zielstrebig voranschreitet, plötzlich in Bewegung gerät: Petra Ellert hat das Bild in Lamellen aufgeteilt und der Stromimpuls sorgt dafür, dass sich die einzelnen Teile plötzlich bewegen. Toll sind auch ihre Portraits von Frauen, deren Linien zum Teil mit feinen „Strichen“ eines LED-Bandes „gezeichnet“ sind. Tochter Paula ist Designerin. Sie zeigt Lampen und Tische, die sie entworfen hat. Ein Tisch dient auch als Sitzbank, die Fläche ihrer kleinen Beistelltische bilden Singles und Langspielplatten. Ihre zahlreichen Spiegel in der Form von Farbpaletten bilden eine Art Schwarm, der durch Spiegelungen und Reflektionen Leben eingehaucht bekommt.