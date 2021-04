Künstlerinnen in Neuss : Von „Unaussprechlichem“ zu Mutanten

Neuss Das Künstlerinnenkollekttiv famka lässt sich in der Ex-Theatercafé „Diva“ zum einen über die Schulter schauen und bietet zum anderen Ausstellungen an.

Wie geht es weiter im Café des RLT, das sich seit 15. März für drei Monate in eine Werkstatt-Galerie verwandelt hat? Nachdem zur Eröffnung „Drucksachen“ präsentiert wurden, ist jetzt noch bis Samstag, 18. April, die Ausstellung „das Unaussprechliche“ zu sehen. Das temporär im Café beheimatete Künstlerinnenkollektiv „faMKA“ hat diesen Titel als große Klammer für Arbeiten unterschiedlichster Art gewählt. Zeichnerin Claudia Ehrentraut spielt mit den Elementen der klassischen Fabel und lässt in ihren Tierportraits menschliche Züge durchblicken. Janina Brauer befasst sich in ihrer figurativen Malerei mit Themen wie Einsamkeit, Melancholie und dunklen Nächten mit schweren Träumen. Michaela Masuhr erweckt in ihren surrealen Objekten Seelenbilder der Menschheit

Lauern ist erlaubt – vielmehr noch: erwünsch.! Man kann sich an den wunderbar großen Scheiben des Cafés die Nase plattdrücken und dem Trio aus knapper Distanz bei der Arbeit über die Schulter schauen. Auch in den Stunden, in denen die Arbeitstische nicht live bespielt werden, gibt es eine Menge Kunst in Form von Bildern, Skulpturen, Objekten und Videoprojektionen zu sehen. „Das Unaussprechliche“ endet mit einer Performance: Die Tänzerin Liana Rossana Del Degan, ehemaliges Mitglied des Ensembles „Tanztheater Reinhild Hoffman“ am Schauspielhaus Bochum, wird gegen 13 Uhr einen tänzerischen Dialog als Erweiterung der Skulptureninstallation aufführen – je nach Corona- und Wetterlage – auch auf der Freifläche vor dem Café.