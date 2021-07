Open-Air-Ausstellung in Neuss : Künstlerinnen zeigen im „Kugellager“ ihre Arbeiten

Open-Air-Ausstellung in Neuss

Neuss Künstlerin Almut Rabenau organisiert am Wochenende gemeinsam mit Akademie-Absolventin Alesha Klein eine Open-Air-Ausstellung in Neuss.

Bunte Kugeln liegen auf dem Boden, der Regen der vergangenen Tage hat Pfützen um sie herum gebildet: „Das sind meine Badekugeln“, sagt Almut Rabenau und lacht. Die Künstlerin hat auf dem ehemaligen Schrottplatz an der Hammer Landstraße 13, gleich gegenüber der Rennbahn, ihr „Kugellager“ errichtet und lädt dort nun für das Wochenende gemeinsam mit der Düsseldorfer Akademieabsolventin Alesha Klein zu einer Open-Air-Ausstellung ein.

Klein wird eine Stein-Skulptur zeigen, die Teil ihrer Abschlussarbeit war und eine Mischung aus Larve und Dickkopfgroppe darstellt. Speziell für das Gelände hat sie auch eine Audio-Aufnahme entwickelt, die sich Besucher zwischen zwei Containern anhören können. Auch Rabenau wird einige ihrer Werke präsentieren: „Sie sollen sich aber nicht in den Vordergrund drängen“, erzählt die Akademie-Meisterschülerin, die in der Klasse von Professor Gostner studiert. Die Schau soll zugleich der Auftakt einer Reihe sein, denn die Künstlerin würde künftig gerne öfter in ihr Kugellager laden.