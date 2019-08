Ausstellung im Romaneum in Neuss : Künstlerin setzt sich mit ihrer Stadt auseinander

Neuss Ulrike Kröninger zeigt aktuell unter der Überschrift „Was mich bewegt – Lebensspuren“ rund 60 Werke im Neusser Romaneum.

Ulrike Kröninger studierte von 1992 bis 1996 Malerei bei Sylvia Wieczorek an der freien Kunstschule Pyramide in Düsseldorf. Es folgten unter anderem Aufenthalte an der Europäischen Akademie in Trier und die Teilnahme an Seminaren in der Alten Post. Was typisch ist für Ulrike Kröninger: Sie probiert gerne Neues aus. Diese Vorliebe prägt auch die aktuelle Ausstellung unübersehbar. Als Neusserin hat sie sich der Stadt auf sehr persönliche Weise genähert: Die vergleichsweise kleinformatigen, quadratischen Bilder spiegeln eher schemenhaft als fotorealistisch Gebäude wider, die jeder Neusser kennen dürfte. Die Künstlerin reichert diese Impressionen mit eigenen Erinnerungen an, indem sie beispielsweise Eintrittskarten mit verarbeitet, so dass aus Malerei Collage wird – und eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit ihrer Stadt und dem dort Erlebten.