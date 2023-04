Feld-Haus in Neuss Künstler sprechen über ihre Werke

Wer mehr darüber erfahren will, hat die Gelegenheit an einem Künstlergespräch teilzunehmen, zu dem die Kuratorin Anita Hachmann einlädt. Am Sonntag, 16. April, wird Artjom Chepovetskyy erst um 11.30 Uhr über seine Arbeiten sprechen, ehe er um 13 Uhr zusätzlich ein Gespräch für Familien mit Kindern anbietet. Goekhan Erdogan ist am Sonntag, 18. Juni, 15 Uhr, zu Gast. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Die beiden Künstler freuen sich, wenn sie sehen, dass ihre Werke etwas in den Besuchenden auslöst und sie daraufhin auch die ein oder andere Frage beantworten können. „Ich bin ganz offen und möchte nichts verheimlichen“, sagt Erdogan, und auch Chepovetskyy stimmt zu: „Ich möchte keine Illusion erzeugen.“ Er kommt aus der Malerei und habe irgendwann festgestellt, dass das Papier nicht nur ein Träger, sondern ein eigenständiges Medium ist. Besonders die Frage, wie „Tiefe“ in einem Werk erzeugt werden kann, habe ihn sehr interessiert und sich so entschieden, auf durchsichtigen Stoff zurückzugreifen, der das geschichtete Papier in seinen Bildern in den Hintergrund rücken lässt. „Es war eine Antwort auf die Frage, die mich nicht in Ruhe gelassen hat“, verrät er. Während er Inspirationen aus dem urbanen Raum nimmt, lotet er in der Umsetzung die Grenzen des Machbaren aus. Goekhan Erdogan dagegen arbeitet in seiner Transformation mit dem Passbild, das in dem Prozess beinahe verschwindet, er arbeitet mit dem „Allerreduziertesten, was möglich ist.“ Dabei ist sein Gesicht im fertigen Werk nicht mehr zu erkennen. „Je abstrakter etwas ist, desto anschlussfähiger ist es“, erklärt er. Ihn fasziniert an der Arbeit mit Papier, „sachbezogene Lösungen“ zu finden, wobei jede Frage der Ausgang für eine neue Werkgruppe ist.