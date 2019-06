Atelierbesuch in Neuss : Der Bergwelt-Maler vom Niederrhein

Christoph Rehlinghaus in seinem Atelier. Foto: Helga Bittner

Neuss Seit gut zwei Jahren ist der Künstler Christoph Rehlinghaus von der Welt der Berge im Süddeutschen fasziniert. Sie bestimmt auch die Motivwahl seiner Bilder und Installationen, die in seinem Atelier an der Hansastraße entstehen.

Helga Bittner

Filzmütze, kurze Lederhose, Tiroler Weste, Bergschuhe: Christoph Rehlinghaus weiß genau, dass sein Outfit in hiesigen Breiten – diplomatisch gesagt – ungewöhnlich ist. „Ist auch ein bisschen Attitüde“, sagt er selbstironisch und ergänzt: „Alles wird von mir mit Bedeutung aufwickelt.“ Und so weiß er auch, dass er ein Niederrheiner durch und durch ist – aber: „Beuys hat es mit seiner Filz-Geschichte auch nicht anders gemacht ...“

Doch für den Neusser Maler ist die äußere Erscheinung auch Teil einer inneren Haltung. 55 Jahre ist er alt. Immer schon hatte die jeweilige Lebensphase großen Einfluss auf seine Kunst, die Malerei. Nun allerdings wirkt Rehlinghaus endlich angekommen. In den Bergen, in den Alpen, in Süddeutschland (woher auch die Lederhose stammt), so dass er wieder zu seiner (alt-)meisterlichen Malweise, die sich durch fotografische Genauigkeit und einen ironischen Schlenker auszeichnet, zurückgekehrt ist. Die „Eier“-Nordwand für die NGZ zu Ostern war deswegen auch kein Zufall: Das Bild vom kraxelnden Menschen an der grauen Ei(g)er-Wand nach oben zur Schneekuppe entspricht den Bildern, die ihn umtreiben. Großformatige Arbeiten in seinem Atelier an der Hansastraße zeugen davon.

Info Seit knapp 30 Jahren ein freischaffender Künstler Werdegang Christoph Rehlinghaus wurde 1963 in Wevelinghoven geboren. Zwei Jahre (1984 und 1985) hat er an der Kunstakademie Düsseldorf Malerei bei Luise Kimme, Tony Cragg und Manfred Vogel studiert, ist 1985 nach Köln gewechselt, um Freie Grafik und Malerei an der Fachhochschule zu studieren. Seit 1990 arbeite er als freier Künstler und wurde 1995 mit dem Kunstförderpreis der Stadt Neuss ausgezeichnet. Rehlinghaus lebt in Neuss und ist Vater von vier (teilweise erwachsenen) Kindern.

Berglandschaften breiten sich aus, so wie sie auch in der Natur existieren. Bildmächtig, überwältigend in ihrer ganzen Schönheit. Aber was macht die Zirkustruppe in dieser Schneelandschaft? Mit Elefant, Robbe, Bär und Clown (der natürlich im Schnee ausgerutscht ist), über deren Köpfe bunte Ballons in den unendlichen Berghimmel schweben? Ganz klein, aber auch sofort ins Auge fallend. Eine Tour über die Alpen wird sie so wohl kaum überleben.

Aber sie steht für einen typischen Rehlinghaus, der beim Malen des Bildes auch an Hannibals Alpenüberquerung 218 v. Chr. mit Elefanten während des Zweiten Punischen Krieges dachte. „War wie ein Wanderzirkus“, sagt er, hat ihn eben umgesetzt und ergänzt sich selbst mit einen weiteren Assoziation: „Heute spricht man gerne vom Ski-Zirkus...“

Brechungen wie diese dokumentieren, was der Maler in Worten ausdrückt: „Ich sehe mich in kritischer Distanz zu meiner Leidenschaft für die Berge. Ich will kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch.“ Daher das Outfit, daher die intensive, aber humorvolle Beschäftigung mit dem Thema, dem er seit seiner Kindheit verbunden ist, „ohne dass ich es die vergangenen Jahre wirklich gemerkt habe“.

Warum auch immer: Die Erinnerung an eine Bergwanderung als Jugendlicher, bei der er einen Todesfall miterleben musste, wurde vor zwei Jahren so präsent, dass er für sich erkannte: „In mir steckt ein Flachlandtiroler.“ Als Kind vom Niederrhein habe er damals einen regelrechten Kulturschock erlebt und sei gleichzeitig völlig fasziniert von der Bergwelt gewesen.

Wirklich losgelassen hat ihn das wohl nie, sagt er heute, aber sich erst vor zwei Jahren in seinem persönlichen und malerischen Denken Bahn gebrochen. Denn für den Künstler ist die Bergform auch eine Metapher. „Für Freiheit, für Sicherheit“, sagt er, „ein Symbol für alles, was mir passt.“

Mit dem „Wilden Kaiser“ hat es angefangen. Der Gebirgszug bei Kitzbühel schaffte es als erster auf die Leinwand. Wobei der Name „Wilder Kaiser“ von Rehlinghaus gleich mit „kleiner Kaiser“ assoziiert wurde, es folgerichtig eine kleine Figur am linken Bildrand gibt, die nicht von ungefähr an den „Kleinen Prinzen“ erinnert. Was den Maler besonders fasziniert, ist das sich ständig verändernde Licht in den Bergen. „Wie malt man Gestein? Wie sich ständig ändernde Wetterverhältnisse?“ sind Fragen, die den Künstler bewegen und für einen jeweils neuen, inneren Blick sorgen, der auf der Leinwand sichtbar wird.