Sicherheit in Neuss KSOD weitet Dienstzeiten aus

Durch zusätzliches Personal sollen auch die Tätigkeitsschwerpunkte in den Nachtzeiten weiter ausgeweitet werden können. Mit dem Start der gemeinsamen Anlaufstelle mit der Kreispolizeibehörde im Kundencenter der Stadtwerke an der Krefelder Straße wird der KSOD auch grundsätzlich an Samstagen im Dienst sein. Aktuell sind die Dienstzeiten des KSOD von montags bis freitags in einem Zwei-Schichtsystem von 7 bis 22 Uhr; in den Wintermonaten bis 21 Uhr. Hinzukommen aber auch regelmäßige Sondereinsätze an Wochenenden und zu Nachtzeiten. Zum Beispiel bei Großveranstaltungen wie Schützenfesten, Karneval oder an Silvester. Weitere Ausweitungen sollen mit Besetzung der Stellen geprüft werden, wie aus einer Mitteilung der Stadt für den Beschwerde-Ausschuss hervorgeht.