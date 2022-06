Sicherheit in Neuss : KSOD soll noch in diesem Jahr Bodycams bekommen

KSOD soll noch in diesem Jahr Bodycams bekommen

Sicherheit in Neuss

Neuss Schon seit 2020 arbeitet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit Bodycams. Nun soll auch der kommunale Service- und Ordnungsdienst damit ausgestattet werden. Was die Geräte bewirken sollen und wann sie zum Einsatz kommen.

(jasi) Das Ordnungsamt in Mönchengladbach hat sie schon – und bald sollen auch die Mitarbeiter des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) der Stadt Neuss mit ihnen ausgestattet werden: Die sogenannten Bodycams sollen neben der Möglichkeit zur Beweissicherung auch den Schutz von Beamten oder Dritten erhöhen. Mit den Geräten, die an den Uniformen befestigt sind, können auf Knopfdruck kritische Einsatzlagen mit Bild und Ton aufgezeichnet werden. Das Land NRW hatte im vergangenen Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz in Ordnungsämtern geschaffen.