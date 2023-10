Reaktionen aus Neuss Kritik an Lauterbachs Apotheken-Plänen

Für die Vorsorgeuntersuchung zur Apotheke um die Ecke – das könnte, wenn es nach Kostenpflichtiger Inhalt Karl Lauterbach geht, bald so funktionieren. Laut Plänen des Gesundheitsministers sollen Vorsorgeuntersuchungen zu Bluthochdruck, Cholesterinwerten oder Diabetes in Zukunft auch von Apothekerinnen und Apothekern vorgenommen werden. Auf diese Weise sollen Ärzte entlastet und niedrigschwellige Vorsorgeangebote geschaffen werden. Obwohl viele Details noch nicht feststehen, gibt es bereits jetzt von unterschiedlichen Seiten Kritik an den Plänen. Auch in Neuss.