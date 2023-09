Diskussion in Neuss Stelen auf der Fietsallee werden zum Sorgenkind

Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage kommt aktuell in Bezug auf die Fietsallee auf – zumindest wenn es um die türkisen Wegweiser-Stelen geht, mit denen die Route gespickt ist. Vor mehr als 20 Jahren war die Fietsallee am Nordkanal das längte „Land-Art-Projekt“ der Euroga 2002 plus. Die Themenroute folgt dem einst von Napoleon Bonaparte geplanten „Grand Canal du Nord“ von Neuss bis Nederweert und ist ein überörtliches Gemeinschaftsprojekt der zwölf Anliegerkommunen – Neuss, Kaarst, Korschenbroich, Willich, Mönchengladbach, Viersen, Grefrath, Nettetal, Straelen, Venlo, Peel en Maas, Nederweert – sowie des Rhein-Kreises Neuss und des Kreises Viersen.