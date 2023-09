Übergang in Neuss wird Baustelle Kritik an Provisorium für Elefantenbrücke

Die sogenannte Elefantenbrücke über den Nordkanal bekommt ein provisorisches Geländer. Ab Montag, 18. September, ist die wegen ihrer Tragfähigkeit so bezeichnete Stahlbetonkonstruktion am Stadtgarten (in der Nähe zur Kreuzung Nordkanalallee/Selikumer Straße) deshalb für eine Woche gesperrt. Ziel ist es, die Seiten der Brücke auf 1,30 Meter zu erhöhen, damit sie auch von Radfahrern gefahrloser benutzt werden kann. Diese Geländerhöhe ist für Brücken, über die Radler fahren, heute Vorschrift. Die werden derzeit – aus Sicherheitsgründen – noch durch Schilder gebremst: Radfahrer absteigen. Das Provisorium herzustellen, ist nicht einfach und wird auch von Teilen der Politik nicht gewollt. Namentlich die Grünen sind dagegen. Nicht, weil sie etwas gegen Radfahrer hätten, sondern weil sie die Elefantenbrücke für Radfahrer am liebsten sperren würden, damit der geplante Ersatzbau ein paar Meter weiter schneller realisiert wird, wie Grünen-Sprecher Roland Kehl das Ziel umreißt. Einfach ein Geländer an oder auf die Brüstung der im Jahr 1900 gebauten Brücke zu schrauben, geht aber auch nicht. Denn das Bauwerk steht seit Kurzem unter Denkmalschutz. Ein Provisorium muss also so gestaltet werden, dass an dem Denkmal nichts verändert wird. Was es genau mit der Brücke auf sich hat, kann man sich am Sonntag (10.) beim Tag des offenen Denkmals ab 12 Uhr vor Ort erklären lassen.