Haltestelle Pomona in Neuss Kritik an Plänen für Bus-Hotspot am Schulzentrum

Busse von gleich sieben Linien lassen Fahrgäste an der Haltestelle „Pomona“ ein- und aussteigen. Damit gehört diese – nach dem Busbahnhof Promenade – zu den meistfrequentierten Haltestellen im Stadtgebiet. Um die Situation zu entschärfen, soll die Haltestelle an der Weberstraße nun umgebaut und mehr Platz für Fußgänger aber auch Radfahrer geschaffen werden. Ihr Pendant in Gegenrichtung, das an der Bergheimer Straße platziert ist, soll zu einem späteren Zeitpunkt an die Reihe kommen.