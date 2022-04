Beschwerden in Neuss : Kritik an falsch entnommenen Corona-Tests

Corona-Tests werden entweder in Rachen oder Nase entnommen. Foto: AP/Andy Wong

Neuss Häufig entstehen Zweifel an der Genauigkeit der Corona-Test in den dafür vorgesehenen Zentren. Auch hier in Neuss gibt es Kritik. Wer kontrolliert das Ausführen der Tests?