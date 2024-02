Stein- und Schottergärten in Neuss Kritik am Umgang der Stadt mit versiegelten Flächen

Aber: Es gebe keine Angaben zur Größe der zu begrünenden Flächen, so Rosenberger. Diesbezüglich bestehe also noch weiterer Klärungsbedarf. „Da es sich um eine Vorschrift handelt, welche nicht konkret, zum Beispiel in Flächenverhältnissen oder einer Durchführungsverordnung mit vorgenannten Maßen, begleitet und konkretisiert wird, ist aus Sicht der Verwaltung die zu erwartenden gerichtlichen Entscheidungen hierzu oder konkretisierende Verordnungen des Gesetzgebers im Blick zu behalten“, wie es in der Stellungnahme heißt.