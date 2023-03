"Aufholen nach Corona" Scharfe Kritik aus Neuss am Aufhol-Programm für Schüler

Deutliche Kritik an der Ausgestaltung des Hilfsprogramms kommt unter anderem von Christiane Zangs. „Wenn ich ganz böse bin, dann sage ich, dass sich das Land das Programm hätte sparen können. Dann hätten die Lehrer mehr Zeit gehabt, sich mit den Schülern zu beschäftigen, anstatt mit Abrechnungen“, so die Schuldezernentin. Das Land werfe den Kommunen lediglich „Geld vor die Füße“ und denke, damit sei alles getan. Achim Fischer, Sprecher der weiterführenden Schulen in Neuss, plädierte dafür, den Schulen das Geld direkt zur Verfügung zu stellen, da sie vor Ort am besten wüssten, wie sie es gezielt einsetzen. „Aber offensichtlich vertraut das Land seinen eigenen Beamten nicht“, so der Leiter der Janusz-Korczak-Gesamtschule.