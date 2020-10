Bauvorhaben in Neuss : Schwarzer Graben erhitzt die Gemüter

Anne Becker vom Planungsamt der Stadt Neuss stellte sich Fragen, Anregungen und Kritik von Anwohnern zum Bauvorhaben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Das Buvorhaben „Am schwarzen Graben“ steht in der Kritik. Gegen eine mögliche Bebauung zeigte die Bürgerinitiative, die sich in der Nachbarschaft formiert, am Samstag Flagge.

„Im Internet sind gegen die Pläne der Bebauung schon 1027 Petitionen eingegangen, rund 130 Unterschriften sind noch unterwegs“, sagte Lutz Koske von der Bürgerinitiative. Seine Befürchtung: „Ich glaube, die Infrastruktur reicht nicht aus, wenn hier gebaut wird.“

Gabriele Brings sieht keinen Bedarf, in diesem Bereich Wohnungen zu bauen. „Hier wird künstlicher Bedarf erzeugt“, ist sich Koske sicher. „Ich möchte, dass die Dorfidylle in Rosellerheide erhalten bleibt“, sagt Susanne Schüren-Schramm. Die Gegner der Bebauung am schwarzen Graben möchten „kein zweites Allerheiligen“ werden. Weitere Wohnbebauung könne in dem Nachbarort realisiert werden, weil dort die Infrastruktur vorhanden sei. Und weil es dort längst keine Dorfidylle mehr gebe, die man in Rosellerheide unbedingt erhalten möchte. Aber es gibt sehr wohl auch Gegenstimmen. Eine Teileigentümerin einer Baufläche „Am schwarzen Graben“, die anonym bleiben möchte, schreibt unserer Redaktion: „Unsere Kinder warten bis heute auf die Möglichkeit einer Bebauung. Sicher gibt es genügend junge Familien und Kinder von langjährigen Anwohnern vor Ort, die ebenfalls auf eine Bebauungsmöglichkeit hoffen und warten.“