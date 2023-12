Geschäftsaufgabe in Neuss Die Krippenexpertin von der Krämerstraße

Maria, Josef und das Christuskind: Mehr Figuren stellt Liesel Stöcken daheim in Selikum nicht auf, wenn sie zum Weihnachtsfest ihre Krippe hervorkramt. Es sind besondere Figuren für die 86-Jährige, denn sie begleiten Stöcken schon seit sie in jungen Jahren im elterlichen Großhandelsgeschäft für Devotionalien in Kevelaer mitgearbeitet hat.