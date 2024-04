Ein Polizeieinsatz der anderen Art in Neuss Kriminalabend in Galerie „amschatzhaus“

Wenn mehrere Polizisten am Samstag, 13. April, in die Holzheimer Galerie „amschatzhaus“ kommen, dann nicht etwa, um einen Kunstraub aufzuklären. Vielmehr wollen Carsten Rösler, Klaus Stickelbroeck, Carsten Vollmer, Ingo Hoffmann und Martin Niedergesähs aus ihren bisherigen sieben Krimis vorlesen. Vor mehr als 15 Jahren haben die hauptberuflichen Polizisten begonnen, die Geschichte rund um den Kriminalhauptkommissar Pit „Struller“ Struhlmann zu schreiben. Die Tatorte liegen in Düsseldorf – mal ist es eine Blutlache ohne Leiche, die ihn vor ein Rätsel stellt, dann wiederum gilt es einen Einbruch in der Düsseldorfer Kunstsammlung aufzuklären. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Praktikanten dem FH-Studenten Christian Jensen. Dass „Struller“ dabei so echt wirkt, liegt an den eigenen Erfahrungen, die die fünf Polizisten im Laufe ihre Dienstzeit gemacht haben. Auch der Humor spielt in ihren Werken eine besondere Rolle.