Nordstadt in Neuss : Kreisverkehr an der Bataverstraße ist fertig

Der Kreisverkehr an der Bataverstraße ist fertig und bereits wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Andreas Buchbauer

Neuss Der Kreisverkehr ist fertig, Restarbeiten sollen nächste Woche erfolgen. Auch an der Gladbacher Straße meldet die Stadt gute Fortschritte.

Die Fahrt ist schon wieder frei. Nachdem Autofahrer an der Bataverstraße in den vergangenen Wochen vorübergehend über eine ungewöhnliche Umleitung – den Parkplatz des Real-Supermarktes – geschickt werden mussten, sind die Bauarbeiten am Kreisverkehr inzwischen beendet. Die Umleitung ist damit Geschichte. „Die komplette Maßnahme ,Kreisverkehr und Bushaltestellen’ an der Bataverstraße ist fertiggestellt“, erklärt Stadtsprecherin Nicole Bungert. „Die Beschilderung steht bereits. Allerdings muss noch die Demarkierung der alten Fahrbahnmittellinie und der Gelbmarkierung am Real-Parkplatz durchgeführt werden.“

Zudem muss noch die Baustellenbeschilderung abgeräumt werden. Und es gilt, die Bushaltestellenbeschilderung sowie die Wartehallen aufzustellen. „Diese Arbeiten sollen bis Ende der 38. Kalenderwoche erfolgen“, erklärt Bungert. Der Abschluss dieser Arbeiten ist also für die kommende Woche geplant. Für die Bataverstraße ist dies ein wichtiger Schritt in die Zukunft, denn dort ist derzeit einiges in Bewegung.

Info Neue Heimat für Unternehmen Plan Der neue Kreisverkehr auf der Bataverstraße ist Teil des Rahmenplanes für die – abschnittsweise erfolgende – Ertüchtigung der Straße zwischen der Kreuzung Gladbacher Straße und der Stadtgrenze zu Meerbusch. Gewerbe An der Bataverstraße siedeln sich weitere Unternehmen an.

Der neue Kreisverkehr auf der Bataverstraße ist Teil des Rahmenplanes für die – abschnittsweise erfolgende – Ertüchtigung der Straße zwischen der Kreuzung Gladbacher Straße und der Stadtgrenze zu Meerbusch. Zudem kommt ihm die Aufgabe zu, den Supermarkt und das gegenüberliegende Gewerbegebiet besser anzubinden. Ein Stahlhandel hat dort bereits seinen Firmensitz eröffnet, in näherer Zukunft werden sich weitere Unternehmen dort ansiedeln. Die Arbeiten an dem Gebäude eines Modelabels („Passion Mode“) schreiten bereits gut voran. Zudem plant die Firma Teekanne ein Hochregallager vor Ort.

Ein Modelabel baut derzeit an der Bataverstraße. Foto: Andreas Buchbauer