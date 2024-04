Rheinland Klinikum – Appell an Rhein-Kreis und Stadt Neuss Kreis-SPD fordert Kompromiss im Streit um Krankenhauspläne

Grundsätzlich, so die SPD-Politiker, bestehe auch Einigkeit bezüglich massiver Veränderungen am Standort des Elisabethkrankenhauses in Grevenbroich. Von wesentlicher Bedeutung ist nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Rinkert, dass bei den zu treffenden Entscheidungen die Krankenhausreform des Bundes und der neue Krankenhausplan des Landes berücksichtigen werden. Dies würde allerdings bedeuten, dass so schnell keine Entscheidungen fallen, denn die Krankenhausplanung liegt noch nicht vor. Auf Landesebene könnte es Bescheide bis zum Jahresende geben. Wie konkret diese mit Blick auf einzelne Klinikstandorte ausfallen ist ebenso ungewiss wie die Frage, ob die Pläne des Landes letztlich mit der Krankenhausreform des Bundes in Einklang zu bringen sind. Ziehen sich Entscheidungen zur Zukunftsplanung weiter hin, könnte es für das Klinikum wirtschaftlich kritisch werden. Für eine finanzielle Unterstützung der Neuausrichtung des Rheinland Klinikums fordert Rinkert unterdessen, Geld aus dem Strukturstärkungsgesetz zu nutzen.