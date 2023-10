Kreativ-Messe in Neuss Bastler läuten bei „Neuss kreativ“ das Weihnachtsgeschäft ein

Saskia Kastenholz aus Euskirchen hatte sich einen zwölf Meter langen Stand gegönnt und hatte sich einiges einfallen lassen, über das sie auch gerne sprach. Bei ihr gab es nicht nur über 300 verschiedene Perlen, da fehlte es auch nicht an Personal, das den Kunden zeigte, wie man aus den Perlen etwas Schönes wie eine Haarspange machen kann. Der Hit war Wolle zum Stricken oder Häkeln mit einem „eingebauten“ Farbverlauf. Sabine Kantenholz, die Mutter von Saskia, präsentierte entsprechende Handarbeiten. In Biancas Lädchen lockten eine Vielzahl von Schafsmilchseifen schon mit ihrem Duft. Am späten Samstagnachmittag sah es so aus, als hätte sich der 689 Kilometer weite Weg von Leutersdorf gelohnt. Ralf Wölling aus Krefeld lockte mit Schmuck-Zubehör. Der 70-Jährige war eine auffällige Erscheinung mit seinem Zylinder und der Schweißerbrille. Jan Ocken, der Vater des Veranstalters, bot unter anderem Diamond Painting an. Bilder aus sehr kleinen Steinchen, die der geduldige Bastelfreund mit ruhiger Hand zu einem kleinen Kunstwerk zusammenfügen kann.