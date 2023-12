Reaktionen in Neuss Krankschreibung per Telefon trifft auf gemischte Gefühle

„Die Krankschreibung per Telefon erleichtert uns die Arbeit auf jeden Fall“, sagt Hermann-Josef Verfürth. Gerade in der Erkältungssaison, an der am Tag bis zu 150 Patienten in die Praxis kommen, biete die Regelung eine Entlastung und mehr Schutz vor Ansteckungen – nicht nur für die Gäste im Wartezimmer, sondern auch für das Personal in den Praxen. Der in Neuss angestellte Arzt berichtet davon, dass schon wenige Tage nach der Einführung die Möglichkeit in Neuss sehr stark wahrgenommen wurde. „Eine unserer Arzthelferinnen war heute nur mit Telefonaten beschäftigt, weil so viele Patienten angerufen haben“, so Verfürth am Montag.