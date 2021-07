Medizin im Rhein-Kreis Neuss : Krankenhaus-Studie bewertet Neusser Kliniken

Das Lukaskrankenhaus in Neuss landet im NRW-Ranking auf Platz 2 in seiner Kategorie. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss 576 Häuser haben es ins aktuelle Ranking „Deutschlands beste Krankenhäuser“ geschafft. Dazu zählen auch das Lukaskrankenhaus, die Rheintor-Klinik, das Johanna-Etienne-Krankenhaus sowie das Alexius/Josef-Krankenhaus. Welche Plätze sie belegen?

Das Rheinland-Klinikum hat es mit seinen beiden Neusser Standorten Rheintor-Klinik und Lukaskrankenhaus mit Spitzenplätzen in die Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) geschafft. Wie im Vorjahr landet die Rheintor-Klinik in der Gruppe der Häuser mit weniger als 50 Betten auf Platz 1. Das Lukaskrankenhaus erreicht in der Kategorie der Krankenhäuser mit 500 bis 1000 Betten den 9. Platz von 92 aufgeführten Häusern. In NRW bedeutet das den 2. Platz in dieser Kategorie. Das teilt das Rheinland-Klinikum mit.