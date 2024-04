Am 3. April geht’s los Neuss startet in die Krammarkt-Saison

Kostenpflichtiger Inhalt Der Aprilmarkt am Mittwoch soll aber bei Weitem nicht das einzige Highlight im Jahreskalender von Neuss Marketing bleiben. Aufgewertet, so kündigten die Verantwortlichen bereits Anfang des Jahres an, wird zum Beispiel das Stadtfest „Neuss blüht auf“. Neben zusätzlichen Angeboten für Familien soll es auch die Möglichkeit – in Kooperation mit den Neuss-Düsseldorfer Häfen – zu einer Hafenrundfahrt geben. Stattfinden wird das Ganze am Wochenende des 4. und 5. Mai. Für zusätzliche Frequenz soll in diesem Rahmen auch ein verkaufsoffener Sonntag sorgen – einer von insgesamt drei im Jahr 2024. Auch im Zuge des Hansefestes (21. bis 22. September) und des Quirinus-Adventsmarktes (30. November bis 1. Dezember) wird es Shopping-Sonntage in der Quirinusstadt geben.