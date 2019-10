Finanzausschuss tagt in Neuss : Kostensteigerung bei Feuerwehr-Gerätehäusern

Neuss Sanierung und Umbau der Feuerwache Norf wird teuer. Sehr viel teurer zumindest als zunächst angenommen. Denn statt der geschätzten Kosten in Höhe von 920.000 Euro, die im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Neuss (GMN) für das laufende Jahr verankert sind, gibt man beim GMN den Finanzbedarf jetzt mit fast 2,1 Millionen Euro an.

Um das bezahlen können, wird sich der Löschzug Holzheim bescheiden müssen. Die 700.000 Euro, die im nächsten Jahr in Holzheim investiert werden sollten, um den Standort des Gerätehauses zu erhalten, werden jetzt nach Norf umgeleitet. Holzheim kommt also erst 2021 zum Zuge, erfuhren jetzt die Mitglieder des Finanzausschusses. Allerdings sollen noch in diesem Jahr Vorbereitungen getroffen werden, um die Alarmausfahrt mit direkter Einfahrt in den Kreisverkehr verbreitern zu können.