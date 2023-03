Neue Kooperation zwischen Hombroich und der Düsseldorfer Kunstakademie Studierende gestalten Raketenstation-Wachhaus

Akademiestudentin Laura Kolar macht den Anfang. Ab Sonntag, 2. April, wird sie das „Wachhaus“ am Eingang der Raketenstation in einen Sehnsuchtsort an der Schnittstelle von virtueller und physischer Welt verwandeln. Damit beginnt dann offiziell eine Kooperation, die die Stiftung Insel Hombroich mit der Kunstakademie Düsseldorf eingeht. Im Wechsel von zwei Monaten können fortan Studierende der Akademie das Wachhaus gestalten und ihre Projekte oder Arbeiten darin verwirklichen.