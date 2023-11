Reihe in der Christuskirche Neuss Ein Konzert als Gesamtkunstwerk

Licht, Klang, Raum“ nach. Ziel dieser Reihe ist es, mit vielen verschiedenen Sinnen eine Rundumwahrnehmung zu ermöglichen. Und so war auch am Sonntag neben der Musik der neuromanische Kirchenraum gleichberechtigter Mitgestalter des Erlebnisses: nicht nur als akustisches „Drumherum“, sondern als Projektions- und Spiegelfläche für die Visualisierung des Lichtkünstlers Patrick Arnold. Da glitten beispielsweise Waldbilder mit hohen Bäumen über die Wände, während einige der „Pezzi Ucelli“ (Vogelstücke) des 2010 verstorbenen und in Neuss bekannten Komponisten Jürg Baur die Blockflöten zu Darstellerinnen der Waldfauna machten. Die Blockflötistin Dagmar Wilgo trat dabei in Dialog mit der live dargebotenen elektronischen Klangerzeugung vom Komponisten Professor Andreas Kolinski. Im Ganzen konnte die Zuhörerschaft an der Entstehung und Entwicklung eines Klang-Licht und-Raumgebildes teilhaben. Und es waren erfreulich viele Zuhörer, die dieses Konzert genießen durften.