Musikschul-Ensemble „Sinfonia“ Ein Wiedersehen auf der Konzertbühne

Sieben Jahre hat Vera Krayer den Weg ihrer Schülerin begleitet, bevor diese als Sechszehnjährige die Aufnahmeprüfung am Konservatorium Maastricht bestand und als Jungstudentin aufgenommen wurde. Ein Jahr später wechselte sie in die Meisterklasse von Maria Kliegel an der Hochschule für Musik in Köln und machte später ihren Abschluss mit Auszeichnung am Mozarteum in Salzburg. Neben ihrer Musik-Karriere steht die Neusserin zudem seit einigen Jahren für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Auch für sie sei es etwas Besonderes, gemeinsam mit ihrer allerersten Lehrerin zu musizieren, sagt Schuch: „Vera hat mich damals musikalisch auf den Weg gebracht.“