Christuskirche in Neuss : Illumination, Konzertabend und szenische Lesung

Neuss Zu einem Konzertabend mit szenischer Lesung von drei Schauspielern des Rheinischen Landestheaters (RLT) hatte Katja Ulges-Stein, die Kantorin der evangelischen Christuskirche, eingeladen.

„Ach, Mensch...“ war das Thema der vorwiegend musikalischen Beiträge. Schon die ersten Besucher überraschte ein in leicht getöntes Gelb erleuchteter Chorraum. Die Illumination wurde im Laufe des Abends vielfältig in wechselnden Farbschattierungen über den ganzen Kirchenraum projiziert. Lediglich das Kreuz über dem Altar blieb dunkel.

Der musikalische Beginn bot gleich anspruchsvollste Instrumentalmusik. Das „Duo Revivere“ aus Köln spielte die Flötensonate „Il pastor fido“ des Barockmeisters Nicolas Chedeville. Die hochinteressante Wiederbelebung war, dass Joaquín Sáez Belomonte den Flötenpart auf einem Sopransaxofon zelebrierte. Der Dozent für dieses Instrument an der Hochschule für Musik in Würzburg – nebenbei unterrichtet er auch an einer privaten Musikschule in Dormagen-Nievenheim – brauchte im vierten Satz einen langen Atem, um seine hohe Virtuosität auszuspielen.