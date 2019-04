Konzert in Neuss : Ein makelloses Spiel auf dem Cello

Neuss Das Konzert in der Kapelle des Lukaskrankenhauses war eine Hommage an Johannes Goritzki.

Das letzte Konzert in der Kapelle des Lukaskrankenhauses war zugleich ein beeindruckender Nachruf auf Johannes Goritzki. Der 1942 in Tübingen geborene Cellist hatte während seiner Lehrtätigkeit als Professor an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule 1980 die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) gegründet und 25 Jahre lang geleitet.

Der Turiner Lorenzo Guida (20) studierte bis zuletzt bei Goritzki, der auch im Alter von 76 Jahren noch 70 Meisterschüler am Konservatorium von Lugano betreute. Lorenzo hatte seinen Bruder Gianluca (28) mitgebracht, der eine Klavierklasse am G.- Verdi-Konservatorium in Turin leitet. Die beiden Brüder, die schon gemeinsam in der Carnegie-Hall New York musiziert haben (2016), verstanden sich natürlich blind, was schon der „Sonate für Violoncello und Klavier C-Dur“ von Sergej Prokofjew zugute kam. Besonders der zweite, sehr „cellistische“ Satz, in dem zwei lyrische Kantilenen ein virtuoses Scherzo umrahmen, war exzellent interpretiert.