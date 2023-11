Auftrag des Umweltausschusses Neuss Müllvermeidung bei Schützenfesten

Der Umweltausschuss gab – erstens – am Mittwoch ein Konzept zur Abfallvermeidung und zur weiteren Förderung von Mehrwegverpackungen in Auftrag. Und zwar für alle öffentlichen Veranstaltungen, die der Konzern Stadt, zu dem zum Beispiel auch Neuss Marketing gehört, veranstaltet oder genehmigt. Also auch Märkte und Schützenfeste. „Im besten Fall soll es gar keinen Einwegmüll mehr geben“, sagt Umweltdezernent Matthias Welpmann. Dazu wird auch geprüft, ob Mehrwegkonzepte helfen können, die Menge der Einwegbehälter zu verkleinern.