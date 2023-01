Problem in Neuss Schluss mit Dauerparkern an E-Ladesäulen?

Die Stadt Neuss könnte sich bald ein Beispiel an München nehmen. Zumindest, wenn es nach der Kooperation „Rot-Gün Plus“ geht. Das Bündnis hat nämlich eine Problematik auf Neusser Stadtgebiet ausgemacht, die ihrer Ansicht nach mit „bayrischen Mitteln“ bekämpft werden sollte. Worum es geht? Das kostenfreie Parken an Ladesäulen ist ein Privileg für E-Autos, das die Förderung der Elektromobilität in der Stadt Neuss zum Ziel hat. Aus Sicht von SPD, Grünen und UWG/Aktiv zeigt die Erfahrung allerdings, dass manche Nutzer diesen Vorteil des kostenlosen Parkens recht häufig auch über eine normale Ladezeit hinaus in Anspruch nehmen. Dies führe dazu, dass die Säulen nicht in dem Maße genutzt werden können, wie es bei einer begrenzten Nutzungsdauer möglich wäre.