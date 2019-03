Jahreshauptversammlung in Neuss : Darum ist die Vorsitzende des Reuschenberger Heimatvereins richtig sauer

Reuschenberg Wie sehr der Heimatverein Gartenvorstadt Reuschenberg hinter seinem Vorstand steht, wurde in der jüngsten Jahreshauptversammlung deutlich. Sämtlichen Vorstandspositionen wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Doch die Vorsitzende ist auch verärgert.

Doch Marlene Conrads ist auch richtig sauer. Die Vorsitzende des Heimatvereins Gartenvorstadt Reuschenberg hat nicht das geringste Verständnis von Schmierereien auf unter anderem Parkbänken, Informationsschildern, an Häuserfronten oder Mauern. Seit Jahren sei das ein Problem, das im Ort immer wieder auftauche, seit einem Jahr jedoch recht massiv. Jetzt haben Heimatverein und Privatleute eine Belohnung in Höhe von 250 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. In ihrem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 erinnerte Conrads an zahlreiche Projekte zur Stadtteil-Verschönerung, an Exkursionen, Ausflüge und Feiern. Unter anderem die neue Info-Tafel mit QR-Code an der Barriere, an den Besuch im Landtag auf Einladung von Jörg Geerlings, der Jahresausflug zum Schlosspark Arcen und Führungen durch das Arboretum.