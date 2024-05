Konzert in der Christuskirche Neuss Musikalische Städtepartnerschaft

Die 15 Damen von „Thibaut de Champagne“ haben sich unbekannter Vokalmusik verschrieben, wobei die Grenzen zwischen E- und U- Musik zuweilen verschwimmen. Vorbildliche Homogenität und präzise Ausformung forderte Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux, die mit sparsamer Gestik, aber bezwingender Intensität leitete, von ihren Sängerinnen ein. So wurden beschwingte Songs von Bob Chilcott oder George Gershwin ebenso zum Hörerlebnis wie getragenere Vorträge von France Levasseur-Quinet oder Catherine Fender. Großen Anteil am Gelingen hatte Elodie Marchal, die als versierte Mitgestalterin am Klavier unverzichtbar war. Die junge Französin ist auch eine erstklassige Organistin. Das belegten – an der großen Kleucker-Orgel mit musikantischem Schwung und brillanter Virtuosität gestaltet – Toccaten von Eugène Gigout und von Théodore Dubois.