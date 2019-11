Reparatur in Schwimmbad : Konradbad musste geschlossen werden

Das Konradbad in Gnadental kann zurzeit nicht genutzt werden. Foto: on

Gnadental Ursache ist ein Defekt an der Lüftungsanlage des Schwimmbades in Gnadental. Die Arbeiten dauern wahrscheinlich bis Ende November.

Noch voraussichtlich bis Ende November muss die Schwimmhalle der St.-Konrad-Schule wegen technischer Probleme geschlossen bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Ursache ist ein Defekt an der Lüftungsanlage. Die dient sowohl der Be- und Entlüftung als auch der Beheizung des Schwimmbads. Durch deren Ausfall kann die Schwimmhalle nicht beheizt werden und die Luftfeuchtigkeit im Raum ist, bedingt durch die niedrigen Außentemperaturen, deutlich angestiegen.

Daher haben sich Fliesen gelöst und müssen entfernt werden. Die benötigten Fachunternehmer wurden durch das Gebäudemanagement Neuss (GMN) mit der Behebung des Schadens beauftragt. Als Sofortmaßnahmen wurden die Schwimmbad-Becken-Temperatur reduziert und die Pumpen abgeschaltet. Dadurch wird die Schwimmhalle nicht zusätzlich erwärmt und die Kondensation in der Halle reduziert. Um eine bessere Luftzirkulation in der Halle zu erreichen, wurde die Lüftungsanlage in den angrenzenden Räumen zur Schwimmhalle in Betrieb genommen und die Fenster in den Nebenräumen geöffnet.