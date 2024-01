Schließung des Spee-Kolleg in Neuss Kollegleiter-Konferenz kritisiert Erzbistum

Die Schließung des erzbischöflichen Friedrich-Spee-Kollegs sorgt sogar bundesweit für Aufsehen. „Wir halten diesen Schritt kirchen- und schulpolitisch für einen großen Fehler“, kommentiert Christian Ehl in einem Schreiben die Entscheidung des Kölner Generalvikariats. Für den zweiten Bildungsweg in kirchlicher Trägerschaft sei das ein großer Verlust, fügt die Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Leiterinnen und Leiter Kirchlicher Kollegs und Abendgymnasien in Deutschland hinzu.