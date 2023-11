Konditorei in Neuss So schön ist es im neuen Café Heinemann

Noch herrscht eifriges Gewusel in der Konditorei Heinemann an der Krefelder Straße. Eine freudige Aufregung liegt in der Luft. Am Mittwoch laufen die letzten Vorbereitungen, bevor das Café am Donnerstag nach dem Umbau wieder Gäste und Stammkunden empfängt. Rund zwei Monate war das Café-Restaurant in Neuss geschlossen, nachdem ein Wasserrohrbruch den Umbau ausgelöst hatte. Etwas früher war schon das Ladengeschäft erneuert worden. Am Tag vor der Neueröffnung ist hier noch eine Glühbirne defekt, da fehlt noch ein Schild in der Garderobe. Heinz-Richard Heinemann ist ein gefragter Mann an diesem Mittwoch, aber er hat alles im Blick und hilft, wo er kann. Und trotzdem nimmt er sich auch Zeit, die neuen Räume zu zeigen. „Schön, dass Sie da sind!“, steht mit Kreide auf einer Tafel geschrieben. Das ist nicht nur eine Floskel, es ist ernst gemeint: „Ob jung, ob alt, jeder ist willkommen bei uns“, sagt Heinemann.