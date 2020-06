Initiative aus Neuss : Kompass D startet Sommer-Akademie

Neuss Die Unternehmer-Initiative macht junge Flüchtlinge fit für Ausbildung und Betrieb. Jetzt fand in den Räumen der Neusser Volkshochschule der Lernjahresabschluss mit der – seit 2017 inzwischen vierten – Zertifikatübergabe statt.

Es ist ein wichtiger Beitrag zur Integration. Die Initiative „Kompass D“, gegründet 2015 von Neusser Unternehmern auf Initiative aus dem Hause Werhahn, setzt sich mit großem Engagement dafür ein, junge Flüchtlinge mit gezielter Qualifizierung in Ausbildung und Arbeit zu bringen. Jetzt fand in den Räumen der Neusser Volkshochschule der Lernjahresabschluss mit der – seit 2017 inzwischen vierten – Zertifikatübergabe statt. 35 Kompass-D-Teilnehmer wurde dabei ein Zertifikat überreicht. Die Initiatoren hatten sich eigentlich zum Ziel gesetzt, die Zahlen aus dem vergangenen Jahr (67) zu übertreffen. Aber dieses Ziel wurde von den Corona-Folgen durchkreuzt.

Um den jungen Neu-Neussern weitere Unterstützung zukommen zu lassen, startet in zwei Sommerferienwochen die neue „Kompass D Sommer Akademie“. Damit soll erreicht werden, dass entstandene Lücken der vergangenen vier Monate in Deutsch, Mathematik und Englisch geschlossen werden können. Damit dies gelingt, haben sich die Lotsen etwas einfallen lassen: Sie selbst und auch zusätzliche Fachpersonen werden die jugendlichen Teilnehmer an insgesamt zehn Tagen zusätzlich unterrichten. Hintergrund sind der corona-bedingte Lock Down und die Schulschließungen. Mit dem Ferienangebot bleibt sich Kompass D treu: Aktuelle Fragen und Bedarfe werden flexibel erkannt, Probleme mit aller Kraft angegangen.

Die Beschulung der Schüler in den Kompass-D-Partnerschulen hatte sich in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie schwierig gestaltet, da vielerorts ein vernünftiges, gut strukturiertes und sinnvolles „Home Schooling“ kaum durchführbar war. Das galt in besonderem Maße für die Lernenden von Kompass D, denn fehlende technische Möglichkeiten sowie der Mangel an Rechner oder Laptop und sprachliche Defizite haben vielen Teilnehmern das Lernen zu Hause deutlich erschwert. Auch mit Blick darauf wurde die „Sommer Akademie“ vom 27. Juli bis 7. August in den Räumen der VHS initiiert, um Abhilfe zu schaffen.