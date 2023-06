Shakespeare-Festival in Neuss Komödie der Irrungen reißt das Publikum mit

So war es auch vor zwei Jahren, als die beiden Ensembles mit einer Gemeinschaftsproduktion beim damaligen Shakespeare-Garden im Rennbahnpark vertreten waren: In der politischen Tragödie „Coriolanus“ ließ sich schon erahnen, zu welchem Witz die Gruppe fähig ist – doch das war noch nichts gegen das, was sie nun in der Komödie ablieferten. Schon die Handlung als solche ist komisch-absurd: Da sind die Zwillingstöchter einer wohlhabenden Familie, die von zwei gleichaltrigen Dienerjungen unterstützt werden sollen – auch sie sind Zwillinge. Doch bei einem Schiffsunglück reißt die Familie entzwei, die eine Tochter landet mit ihrem Diener in Syrakus, die andere hat sich mit ihrem Diener in Ephesus niedergelassen. Erst nach vielen Jahren kreuzen sich die Wege der Zwillingspaare in Ephesus – und die Verwirrungen und Verwechslungen nehmen ihren Lauf.