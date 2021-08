Vorstoß in Neuss : Ein Naturhaus für den Rennbahnpark?

Neuss Die Neusser Stadtverwaltung will einen Vorstoß für ein naturpädagogisches Zentrum, das der Verein „Neuss Agenda“ anregt, aufnehmen.

In Neuss könnte man bald den Blick in Richtung Krefeld richten. Genauer gesagt auf das dortige Umweltzentrum. Ein ähnliches Projekt soll es nämlich bald in der Quirinusstadt geben – zumindest, wenn es nach dem Verein „Neuss Agenda“ geht, der den Vorstoß der ehemaligen Biolehrerin Birgit Haude aufnimmt. Der Wunsch: Im Zusammenhang mit der geplanten Bewerbung für die Landesgartenschau im Jahr 2026 soll ein großes Natur-Haus auf dem Rennbahn-Gelände geschaffen werden, das als naturpädagogisches Zentrum „eine feste Größe im Rhein-Kreis Neuss“ werden soll. Konkret geht es um einen Stützpunkt für Bildungsarbeit in der Natur – für Kita-Kinder, Schüler und Erwachsene. „Der Botanische Garten ist zwar schön, aber sehr beschränkt hinsichtlich des Angebotes“, sagt Birgit Haude. Auch am Düsseldorfer Biogarten könne man sich im Zuge der Projektplanung orientieren.