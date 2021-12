Karnevals-Absage in Neuss : Gratulation zu so viel Weitsicht

Meinung Neuss Wegen der Corona-Pandemie haben die Verantwortlichen die Planungen für den Kappessonntagszug und das Altweibertreiben gestoppt. Man kann den Verantwortlichen in Neuss zu so viel Weitsicht gratulieren.

Dichtes Gedränge, viele Menschen ohne Schutzmaske – Partystimmung in einer verschärften Pandemielage: Es waren Bilder zur Sessionseröffnung, vor allem von der Zülpicher Straße in Köln, von denen ein verheerendes Signal ausging. Man kann den Verantwortlichen in Neuss zu so viel Weitsicht gratulieren, die Möglichkeit ähnlicher Vorkommnisse in Neuss bereits im Keim zu ersticken und die Planungen für Kappessonntagszug und Altweibertreiben zu stoppen. Stets wird betont, wie wichtig den Karnevalisten das Miteinander ist. Mit dieser Entscheidung haben sie dies eindrucksvoll bewiesen.