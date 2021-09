CDU stellt Änderungsantrag im Stadtrat : Klimabeirat braucht Breite

Das Gremium muss die betroffenen Bereiche in Wirtschaft und Stadtgesellschaft in einer möglichst großen Breite abbilden. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Meinung Neuss Bei der Zusammensetzung des neuen Klimabeirats sollten auch lokale Unternehmen verstärkt ins Boot geholt werden – und damit auch in die Verantwortung, kommentiert unser Autor.

Ein Streit um den Klimabeirat zehn Tage vor der Bundestagswahl, bei der die Klima-Frage zu den Top-Themen zählt, die Sieg oder Niederlage entscheiden können? Das muss man wirklich wollen. Kurz vor der Wahl schlagen taktische Überlegungen durch von der Bundesebene bis in die Kommunalpolitik.

Ist es besonders geschickt, das Thema Klimabeirat kurz vor der Wahl auf die Agenda zu setzen, in der Hoffnung, dass die gewünschte Struktur des neuen Gremiums möglichst widerspruchslos „durchgeht“, weil niemand als Klima-Ignorant dastehen will? Sind Einwände in der Diskussion über den Beirat jetzt politisch geschickt, könnten sie doch als eine Relativierung der Klimaschutzbemühungen verstanden werden?

Die CDU hat sich entschieden, ihre Bedenken zu formulieren. Das ist gut, denn der neue Beirat kann ein wichtiges Instrument bei der Entwicklung neuer Klimaschutzkonzepte und der Begleitung der vereinbarten Klimaschutzmaßnahmen in Neuss sein. Über das Gesamtpaket der CDU-Änderungsvorschläge mag trefflich zu diskutieren sein, ein Punkt allerdings ist für den Erfolg des Beirates wesentlich: Das Gremium muss die betroffenen Bereiche in Wirtschaft und Stadtgesellschaft in einer möglichst großen Breite abbilden. Ohne die Verdienste diverser Klima- und Umweltinitiativen schmälern zu wollen: Ihre Stimmen sind wichtig, sie repräsentieren aber nur einen Teil der Kräfte, die nötig sind, um das Problem Klimawandel zu lösen.