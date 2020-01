Kommentar zum FDP-Parteitag : Zweifelhafter Erfolg des Vorsitzenden

Meinung Neuss Michael Fielenbach hat viel erreicht. Er wurde als Parteivorsitzender bestätigt, das Ergebnis von „nur“ 64,6 Prozent wird er schnell verarbeitet haben.

Er wurde als Bürgermeisterkandidat nominiert. Er hat seine Kritiker aus dem Vorstand entfernt und auch von den aussichtsreichen Listenplätzen für die Stadtratswahl ausschließen können. Statt dessen hat er hinter Manfred Bodewig, seinem wichtigsten Rückhalt in der Fraktion, vier Vorstandsmitglieder als Ratskandidaten durchgesetzt und seine Ehefrau Elena, die auch in den Kreistag möchte, erfolgreich für den Listenplatz sechs vorgeschlagen. 2014 reichte der zum Einzug in den Stadtrat. Der Parteitag – ein Erfolg. Aber um welchen Preis?