Auftakt im Kulturkeller Neuss Kollektiv möchte Kunstschaffende ins „Rampenlicht“ bringen

Poetry-Slam, Live-Musik und eine Vernissage: Nektarios Papadopoulos möchte mit seinem Kollektiv „Rampenlicht“ verschiedene Kunstrichtungen zusammenbringen. Und so lädt das Kollektiv für Samstag, 30. Dezember, um 18 Uhr zu seiner Auftaktveranstaltung in den Kulturkeller an der Oberstraße ein. Künstler aus Düsseldorf werden ihre Werke ausstellen, es gibt Poetry Slams und der Flamenco-Gitarrist und Komponist Daniel de Alcalá, der kürzlich noch bei den Gitarrenwochen in Jüchen vertreten war, wird unter anderem für Live-Musik sorgen.