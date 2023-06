Digitale Zärtlichkeiten in Neuss Kollektiv Kraftausdruck beleuchtet im TaS das Online-Dating

Die Perfomance mit Musik, Tanz und Texten wird durch ein Landesprogramm der Volkshochschulen und der Soziokultur in NRW gefördert. Bei der Entstehung des Drehbuchs wurde das Ensemble so von dem Autor Thomas Opfermann, der Kurse bei der VHS in Neuss anbietet, unterstützt. Bei der Erstellung des Drehbuchs konnten alle ihre Ideen einbringen, Greta Gottschalk und Marion Avgeris haben vorab entsprechende Impulsfragen gestellt. Zum Beispiel: „Was würde dir die App sagen?“ „In dem Stück spielen sicher auch eigene Erfahrungen eine Rolle, aber es ist selbst für uns nicht zu erkennen, was wirklich passiert ist und wo die Fiktion anfängt“, sagt Greta Gottschalk, die in diesem Jahr Regie führt. Denn als sich das junge Kollektiv 2020 gegründet hat, haben sie von Beginn an auf einen partizipativen Ansatz gesetzt. Das heißt: Jeder kann Vorschläge einbringen, es gibt keine feste Regie, sondern ein Rotationsverfahren, in dem die Rollen Jahr für Jahr getauscht werden. So steht Franziska Flachs, die im vergangenen Jahr für die Regie zuständig war, bei dieser Produktion als Schauspielerin zusammen mit Ole Glitza und Victoria Stellpflug auf der Bühne. Sie werden geschlechtsneutrale Overalls tragen und die Handlung collagenartig erzählen: Dabei werden die verschiedenen Blickwinkel des Online-Datings beleuchtet, mal sind es absurde Situationen, die sich daraus ergeben, mal geht es dort durchaus liebevoll zu. Bewusst hat sich das Ensemble dagegen entschieden, das Online-Dating zu bewerten, es soll weder verteufelt noch glorifiziert werden. Das kann das Publikum, das sich in einigen Situationen vielleicht selbst wiedererkennt, selbst entscheiden. Stattdesssen werden Fragen wie: „Wie digital ist Zärtlichkeit?“, „Was tust du, wenn du einsam bist?“, „Glaubst du, dass wir Liebe manifestieren können?“ im Vordergrund. Die Technikerin Juliane Blum übernimmt dabei zugleich die Rolle der App. Für die Premiere aber auch für die weiteren Termine am Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni, jeweils um 20 Uhr, sind noch Karten erhältlich. Der Vorverkauf läuft ausschließlich online über www.tas-neuss.de, Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.