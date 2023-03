Zweiter Bildungsweg in Neuss Theodor-Schwann-Kolleg verliert immer mehr Studierende - so wird gegengesteuert

Derikum Jetzt steckt auch drin, was drauf steht: Das Theodor-Schwann-Kolleg hat mit Beginn des Semesters Anfang Februar den Bildungsgang „Kolleg“ eingeführt. Er bringt Erwachsene auf dem zweiten Bildungsweg zum Abitur. Nicht mehr berufsbegleitend, sondern in Vollzeit. Für die Studierenden hat das den Vorteil, dass sie unter bestimmten Umständen vom ersten Tag an eine Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhalten können. Für Schulleiter Jörg Prieß, der von einer Komplettierung des Bildungsangebotes spricht, ist das ein wesentlicher Pluspunkt.