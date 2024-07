Schützenfest in Neuss-Holzheim Königsparade mit Reiter-Schreckmoment endet glimpflich

Auch am heutigen Montag und am Dienstag wird in Holzheim marschiert und gefeiert. Der Montagabend gehört traditionell den Königen. Neusser Ehrenpräsident Thomas Nickel blickt bei dieser Gelegenheit auf den 40. Jahrestag seiner Königswürde in Holzheim zurück, als er in wenigen Monaten vom passiven Mitglied zum König und damit vom „Schützenvirus“ befallen zu einer festen Größe im Neusser Schützenwesen wurde.