Schützenfest in Allerheiligen : König zeigt sich gerührt vom Gesang der „Haideröschen“

Allerheiligen Auch anhaltender Regen am Sonntag konnte der Stimmung der St.-Peter-Schützenbruderschaft Allerheiligen keinen Abbruch tun.

Wo auch immer das freudestrahlende Königspaar Paul Josef Schmitz und Birgitt Bullig waren, ging sprichwörtlich die Sonne auf. Los ging es am Samstag mit dem traditionellen Einschießen des Festes durch Böllern auf dem Kirmesplatz, bevor die Tambourcorps Widdeshoven-Hoeningen und Delrath den Feierreigen am Abend musikalisch ankündigten. Höhepunkt für die Besucher am Straßenrand war der Fackelzug, der in einer gut besuchten und stimmungsvollen Partynacht im Festzelt mündete, bei der die Live-Coverband Klangstadt zum Tanz aufspielte.