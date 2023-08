Schützenfest in Allerheiligen Andreas I. – vom Edelknaben zum Schützenkönig

Am Samstag startete Allerheiligen in den viertägigen Ausnahmezu-stand. Böllerschüsse machten es weithin hörbar. Am Abend sorgte der Fackelzug mit zwei Großfackeln für Zuschauer am Straßenrand für Begeisterung. Ein Grenadierzug machte deutlich, dass die Schützen einiges auf die Beine stellen, vom Tanz in den Mai über den Martinsumzug bis hin zum großen Weihnachtsbaum am Kapellchen. Zum Bürgerball mit der Confetti-Showband wurde es in und um das Festzelt voll. Mit dem Besuch und der fröhlichen und friedlichen Stimmung am Festplatz waren die Schützen zufrieden.